Токарно-карусельный станок с ЧПУ 1516Ф3 передан заказчику в г. Нижний-Тагил

Первая станкостроительная компания г. Челябинск в ноябре 2023 осуществила поставку модернизированного токарно-карусельного станка с ЧПУ модели 1516Ф3

токарно-карусельный станок с ЧПУ 1516Ф3

Покупатель ООО «Производственно-Торговая Компания «ЭРДЕ ТУЛС» (г. Нижний-Тагил) — российский разработчик и производитель бурового инструмента и оборудования для установок роторного, канатно-ударного и эрлифтного действия.

Токарно-карусельный станок 1516Ф3 предназначен для обработки различных заготовок из черных и цветных металлов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Станок может обрабатывать заготовки диаметром 1600мм и весом до 10тн.

Числовое програмное управлением токарно-карусельным станком

Станок оснащен Российской системой ЧПУ Балт-Систем НЦ230, дополнительно реализовано ручное управление с помощью рабочего креста, регуляторов величины подач и вращения стола.

Станок сдан Заказчику в соответствии норм точности ГОСТ 44-93 по классу Н.

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