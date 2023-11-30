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Транспорт и логистика

Крупная партия дорожной техники на экологичном топливе поступила в Волгоград

 © volgograd1.tv

В Волгоград поступила первя партия дорожной и коммунальной техники. На площадке и «Волгоград Арены» собрали 53 машины, большая часть которых работает на газомоторном топливе.

Поступившую партию можно назвать самой крупной из единоразовых. В город-герой прибыли тракторы, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, дорожные катки, автокраны и гидроподъемники, экскаваторы, автогудронаторы и подметальные машины.

Технику для Волгограда закупили по программе лизинга. В общей сложности закупка состоит из 90 единиц техники, муниципалитету осталось дождаться остальных 37 машин. Они прибудут первом квартале следующего года.

В регионе занялись масштабным обновлением дорожной техники, начать решили с областного центра. Задачу планируется выполнить за 3-5 лет. Затем программу внедрят в районах. Доля изношенной техники в автопарке Волгограда сейчас составляет 40%.

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Источник: https://abnews.ru/ug/news/volgograd...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Волгоград, дорожная техника
  • Нет аватара donbass_phoenix
    30.11.2323:38:42

    Техника на газу — пожалуй лучшее решение в плане экологии!

    Молодцы!

    #1272855
  • Олег Репин Олег Репин
    01.12.2317:41:02

    Фотография с Родиной Матерью на заднем плане просто шикарная! Новости+.

    #1272910
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