Крупная партия дорожной техники на экологичном топливе поступила в Волгоград

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В Волгоград поступила первя партия дорожной и коммунальной техники. На площадке и «Волгоград Арены» собрали 53 машины, большая часть которых работает на газомоторном топливе.

Поступившую партию можно назвать самой крупной из единоразовых. В город-герой прибыли тракторы, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, дорожные катки, автокраны и гидроподъемники, экскаваторы, автогудронаторы и подметальные машины.

Технику для Волгограда закупили по программе лизинга. В общей сложности закупка состоит из 90 единиц техники, муниципалитету осталось дождаться остальных 37 машин. Они прибудут первом квартале следующего года.

В регионе занялись масштабным обновлением дорожной техники, начать решили с областного центра. Задачу планируется выполнить за 3-5 лет. Затем программу внедрят в районах. Доля изношенной техники в автопарке Волгограда сейчас составляет 40%.

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