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На 10-й Международной неделе авиакосмических технологий, которая прошла в Московском авиационном институте, заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению, закупкам и логистике Олег Нестеров провёл презентацию, из которой следует, что первый полёт полностью импортозамещённого самолёта МС-21 планируется выполнить в 2024 году. Этим бортом станет опытный экземпляр МС-21 73057 (заводской МС.0013).

Ранее самолёт имел регистрацию 73361, его крыло изготовлено из российских ПКМ, первоначальная силовая установка — два редукторных ТРДД PW1400G, сейчас на ИАЗ идёт его ремоторизация под двигатели ПД-14. Осенью 2022 года борт летал на сертификацию российского композитного крыла. Сейчас на этой машине необходимо заместить ещё 36 систем, включая вспомогательную силовую установку, топливные и гидравлические системы. 33 системы уже находятся на стадии испытаний.

22 ноября после передачи с ульяновского завода «Авиастар» на Иркутский авиазавод процедуру изготовления отсека вспомогательной силовой установки лайнера МС-21, в цеху 225 ИАЗ завершена сборка первого агрегата. Отсек для отечественной ВСУ ТА-18-200МС был окрашен, и на него устанавливается бортовая кабельная сеть и блоки индикации. После этого отсек будет передан в цех окончательной сборки, где специалисты смонтируют агрегат на самолёт.

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В Дмитровском филиале МГТУ им. Баумана состоялась приёмка инновационного робота-укладчика сухого углеродного волокна для изготовления силовых композитных элементов конструкции самолёта МС-21. Генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский, генеральный директора ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский и ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин посетили подмосковный филиал ВУЗа где осмотрели и оценили функциональность роботизированного комплекса.

Робот-укладчик, разработанный совместно ПАО «Яковлев» и ЗАО «АэроКомпозит», предназначен для автоматизации процесса укладки сухой углеродной ленты при производстве композитного крыла самолёта МС-21. Благодаря сотрудничеству с МГТУ им. Баумана, был разработан робот, способный выкладывать длиномерные конструкции консолей крыла лайнера. Сама выкладочная голова была разработана Южно-Российским государственным политехническим университетом им. Н.И. Платова, который расположен в Новочеркасске Ростовской области. Серийный образец российского роботизированного комплекса в ближайшее время отправится в Ульяновск, на производственную площадку «АэроКомпозита».

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18 ноября вечером в Лётно-испытательном и доводочном комплексе ОКБ им. Яковлева в Жуковском прошли испытания на аварийное покидание самолёта МС-21. Для тестов был выбран борт 73056, целью испытаний ставилось подтверждение возможности аварийной эвакуации 219 человек: 211 пассажиров и 8 членов экипажа в заданные временные рамки.

17 ноября в ГосНИИАС состоялось заседание Научного совета по теории и процессам управления, в ходе которого заместитель генерального директора, профессор РАН Н.И. Сельвесюк продемонстрировал линейку виртуальных и полунатурных стендов, созданных институтом: универсальный стенд прототипирования информационно-управляющего поля кабины экипажа, процедурные тренажёры для обучения экипажей, стенды отработки отдельных бортовых функций и систем, полунатурные испытательные комплексы отработки и интеграции бортового оборудования — «Электронные птицы» самолётов МС-21 и SJ-100.

Николай Сельвесюк подчеркнул, что широкое использование математического моделирования, использование сквозных технологий проектирования и унификация программно-аппаратных решений в полунатурных стендах позволяют существенно ускорить проектирование современного бортового оборудования авиационной техники.

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Для расширения производства самолётов МС-21 Иркутский авиазавод наращивает численность инженеров и рабочих. В настоящее время на заводе трудятся около 13 тысяч человек. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, для реализации поставленных задач в течение пяти лет предприятие должно привлечь порядка 4,5 тыс. специалистов. Генеральный директор ИАЗ Александр Вепрев добавил, что в ближайшие три года на заводе появится свыше двух тысяч рабочих мест, в основном — высокотехнологичных.

Деловой портал «Управление производством» отмечает, что ИАЗ вынужден опираться на человеческий потенциал Иркутска и области, т.к. возможности по привлечению специалистов из других регионов ограничены. Европейская часть и индустриальный Урал выигрывают у Иркутска по качеству жизни. Дальний Восток и даже близлежащая Бурятия — по уровню льгот и преференций, предоставляемых удалённым регионам по линии госбюджета.

Несколько лет назад в истории ИАЗ был период, когда на фоне временного сокращения производственной программы завод по команде сверху уменьшал численность персонала. Результатом стала не только потеря квалифицированных кадров, но и ухудшение репутации предприятия как работодателя. Негативный шлейф тех лет HR-специалисты завода ощущают до сих пор.

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Авиакомпания «Белавиа» в условиях санкций планирует увеличивать флот за счёт покупки российских самолётов МС-21 и SJ-100, сообщил гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец.

«Если говорить о перспективах флота авиакомпании. Да, нам сейчас заказан путь к Boeing, Airbus, Embraer и другим производителям. Их не так и много. Мы ведём очень плотные переговоры, готовим соглашения с Объединённой авиастроительной корпорацией России по приобретению самолётов МС-21 и SJ-100. Они частично уже там испытываются, с разными двигателями. Самолёты ещё не готовы, но я очень надеюсь, что это всё-таки произойдёт, и мы сможем приобретать и увеличивать флот авиакомпании», — сказал Чергинец.

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1 ноября борт 73054 выполнил транспортный рейс продолжительностью 1 час 10 минут из Воронежа в Жуковский с комиссией ОАК, которую ранее этот же самолёт доставил на ВАСО на первый полёт Ил-96-400М.

В ноябре состоялся один полёт борта 73051 по программе сертификационных испытаний версии МС-21-310. 29 ноября самолёт провёл в воздухе 3 часа 47 минут. Полётное задание требовало отсутствия обледенения, но ноябрьская погода в Подмосковье не дала возможности выполнить большее количество полётов, обледенение наблюдалось почти ежедневно. На этом самолёте установлены дополнительные не штатные датчики, и даже небольшой лёд может повлиять на их показания.

Система управления двигателем ПД-14 состоит из электронного регулятора с полной ответственностью (типа FADEC) РЭД-14 и исполнительной гидромеханической части. Регулятор обеспечивает оперативную диагностику и защиту двигателя, комплексное всережимное управление, ограничивает предельные параметры, а также даёт возможность вести информационный обмен с системами самолёта и двигателя.

Для повышения надёжности работы ПД-14 в электронный регулятор встроена математическая модель двигателя, предназначенная для обнаружения и предотвращения отказов системы управления. Программная часть электронного регулятора САУ разработана с использованием квалифицированных инструментов для разработки и верификации программного обеспечения. Полёт 29 ноября выполнялся с задачей оценки нового программного обеспечения регулятора РЭД-14.

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