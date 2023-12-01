Аэропорт Архангельска принял первый пассажирский рейс после реконструкции полосы

Аэропорт Архангельск (Талаги) вернулся к обслуживанию регулярных пассажирских авиарейсов.

© mintrans.gov.ru

Это произошло после завершения плановой реконструкции аэродрома.

Работы проведены под контролем ФКУ «Ространсмодернизация».

Обновленная взлетно-посадочная полоса (ВПП) размером 2500×45 м позволяет эксплуатировать современные типы самолетов. Главная цель заключалась в увеличении пропускной способности аэропорта Талаги, обеспечении соответствия ВПП и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов.

«Модернизация региональных аэропортов — крайне важный элемент для развития гражданской авиации нашей страны. Такие проекты находятся на особом контроле у Правительства и Минтранса. Благодаря реконструкции аэродрома Талаги транспортная доступность Поморья выросла — жители, гости и экономика Архангельской области получили более надежную и эффективную воздушную связь как со столицей России, так и другими регионами», — отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Кроме реконструкции ВПП были отремонтированы рулежные дорожки, установлены новые радиомаячная система посадки ILS 2700/DME/NL2700 и светосигнальное оборудование. Их проверки выполнило воздушное судно-лаборатория Ан-26 авиакомпании «Летные проверки и системы» (принадлежит подведомственной Росавиации Госкорпорации по ОрВД). По результатам этой работы система ILS соответствует эксплуатационным требованиям к радиомаячной системе II категории ICAO.

Аэропорт Талаги был временно закрыт с 1 мая 2023 года. Поэтому в течение семи месяцев перевозки в столицу Поморья выполнялись только на региональных самолетах в другой архангельский аэропорт Васьково — до этого он преимущественно обслуживал только самолеты местных авиалиний.

Вместе с новой взлетно-посадочной полосой был отремонтирован и терминал аэропорта Талаги.

До конца этого года авиарейсы из столицы Поморья будут осуществляться по шести основным направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Калининград, Сочи и Мурманск. В 2024 году планируется расширить маршрутную сеть. Тогда же на территории аэродрома Талаги будут построены патрульная автодорога, очистные сооружения и здание аварийно-спасательной службы.

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

© mintrans.gov.ru

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