Геоскан представил всероссийский проект для школьников по космическому направлению © www.geoscan.ru

ГК «Геоскан» и АНО «Развитие космического образования» начали реализацию масштабного проекта по созданию открытой сети наземных станций «СОНИК» для приема сигналов с космических аппаратов проекта Space-π и других образовательных спутников. Благодаря ему учащиеся по всей России освоят основы радиосвязи и смогут работать со спутниковым данными. Проект был представлен на III Конгрессе молодых ученых, который проходил в Парке науки и искусств «Сириус» 27-30 ноября 2023 г.

Технологическая платформа сети «СОНИК» обеспечит приём сигналов со спутников, запущенных по программе проекта Space-π на территории всей страны, и обмен информацией внутри сети в реальном времени. Каждое учебное заведение с наземной станцией приема (НСП) получит свой аккаунт в системе.

Школьники и студенты смогут самостоятельно заказывать сеансы связи, планировать наблюдения, принимать телеметрию и данные с космических аппаратов через любую станцию сети, обмениваться информацией в реальном времени. Полученные данные будут использоваться в научных и прикладных задачах в различных сферах. В перспективе планируются развивать совместные исследовательские проекты на базе сети с научными и образовательными организациями.

Геоскан безвозмездно передает 50 НСП в школы и организации дополнительного образования по всей стране. На сегодняшний день оборудование уже отправлено в 25 образовательных учреждений, первыми его получили центры в Нижнем Новгороде и Калининграде, пять станций уже работают. Полное развертывание сети должно завершиться в первом квартале 2024 года.

Сеть «СОНИК» разворачивается при поддержке проекта Space-π программы «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям.

«Для наблюдения за кубсатами в Space-π используют открытые сети наземных станций приема (радиолюбительские и партнерские), самая известная из которых — SatNOGS. К сожалению, в России всего три таких точки, и все они в Москве, то есть, две трети страны — „мертвая зона“ для спутникового сигнала. А для регулярного приема данных со множества спутников необходима целая сеть станций в разных часовых поясах. Поэтому было решено создать собственную открытую систему комплексов», — объяснил руководитель проекта «СОНИК» Кирилл Стариков.

Собранная со спутников информация и образовательные материалы будут доступны всем желающим на портале сети «СОНИК». Посмотреть принятые сигналы, а также обучиться основам любительской радиосвязи и смежным дисциплинам можно по ссылке: sonik.space .

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