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Новые заводы и цеха

На Урале открыт новый цех по выпуску оборудования для индустриального птицеводства

 © sfera.fm

Компания «Энергогазсервис» открыла новый цех в Среднеуральске Свердловской области и запустила серийное производство элементов клеточного оборудования для содержания и откорма птицы. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 102 млн рублей, из которых 50 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

«Компания разработала и запатентовала собственное клеточное оборудование для напольно-ярусного содержания и откорма сельскохозяйственной птицы. Благодаря займу Фонда развития промышленности мы сделали большой шаг к 100% локализации, что в итоге позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским потребителям производимые у нас элементы, не уступающие по качеству зарубежным аналогам. Один комплект оборудования состоит из более 30 тысяч деталей. В среднем на одной современной птицефабрике устанавливают от 1 до 6 комплектов, а наше предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год», — рассказал директор ООО «Энергогазсервис» Сергей Бессонов.

Клеточное оборудование для индустриального птицеводства состоит на 50% из сетчатых изделий, производство которых предприятие локализовало в Свердловской области, и на 50% из каркасной части, элементы которой поставляли ранее сторонние производители.

 © frprf.ru

В рамках реализованного проекта компания достигла высокого уровня локализации продукции в 80%: сырье и комплектующие для выпускаемых в новом цеху деталей (рулонная оцинкованная сталь и проволока) — отечественного производства. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших двух лет, используя уже имеющиеся производственные мощности.

Потенциальные клиенты предприятия — индустриальные птицефабрики, среди которых «Свердловская», «Нижнетагильская» (обе — Свердловская область), «Челябинская», «Чебаркульская птица» (обе — Челябинская область), «Пышминская» (Тюменская область) и другие, а также крупные крестьянско-фермерские хозяйства.

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Источник: https://frprf.ru/press-tsentr/novos...a-dlya-industrialnogo-ptitsevodstv/

производство, модернизация, импортозамещение, малый и средний бизнес, Свердловская область
  • Нет аватара oaroma
    02.12.2316:30:15

    Так люблю читать новости про производство продуктов питания! Зайду в магазин, глаза разбегаются (время советского дефицита в памяти сидит крепко — это мое детство, юность и молодые годы). Пусть будет еще больше и разнообразнее. Особенно хорошо, что во многих местностях люди могут покупать продукты, произведенные тут же рядом, значит, очень свежие.

    #1272943
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