Как делают станки с ЧПУ на заводе «Бивертех» в Москве. В гостях на производстве

Как делают станки с ЧПУ на заводе «Бивертех» в Москве. В гостях на производствеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
БИВЕРТЕХ — российская станкостроительная компания, основанная братьями Александром и Максимом Бобрышевыми, выпускниками ведущего станкостроительного университета МГТУ Станкин.
Идея создания БИВЕРТЕХ выросла из актуальных потребностей как самих основателей, так и большого количества производителей по всей стране. Подавляющее большинство российских компаний и производств всегда нуждались в доступных и высокоточных станках с ЧПУ для широкого круга потребностей, от единичного до массового производства, которые работали бы в строгом соответствии с заявленными паспортными характеристиками. Александр и Максим почувствовали реальную возможность внести революционные изменения в сферу отечественного станкостроения и воспользовались ей. Их задачей было создание собственных станков с ЧПУ, которые бы отличались высокой точностью, жесткостью и продуманной эргономикой. Концепт в его первоначальном виде полностью принадлежал основателям. Со временем вокруг идеи сформировалась кросс-функциональная команда. Спустя несколько лет упорной работы десятка инженеров была завершена разработка и отладка первого фрезерного станка с ЧПУ — BEAVERMILL. В настоящее время модель пользуется широким спросом в сфере производства деталей спутников, приборостроения, автомобилестроения, протезирования и других областях с высокими требованиями к точности и качеству поверхности деталей.
В настоящее время БИВЕРТЕХ выпускает станки BEAVERMILL, BEAVERMILL Mini, BEAVERMILL PLUS, а также занимается созданием других моделей. Параллельно ведется разработка новых материалов, электроники, программного обеспечения, системы автоматизации и других технологий и деталей, необходимых для максимальной независимости производства. Компания активно растет от года к году.
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