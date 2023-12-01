Новый центр робототехники открыли в Университете «Сириус» в Сочи

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Новый центр робототехники, созданный в рамках проекта «Росатома» «Прорыв» открылся в Университете «Сириус», здесь будут создавать роботов, обучать детей и повышать квалификацию специалистов.

По заявлению организаторов, здание центра было возведено в рамках проекта «Прорыв», реализуемого «Росатомом» и нацеленного на достижение нового качества ядерной энергетики. Объект представляет собой современную площадку для опытных специалистов — инженеров, которые будут создавать роботов, способных заменить человеческий ресурс на опасных производствах и разрабатывать автоматизированные установки для заводов-автоматов.

Здесь же по специально разработанной программе будут обучать школьников и студентов, готовить специалистов к переквалификации.

© ria.ru

«Все, что здесь представлено, — это уникальный технический отечественный пункт, который превышает любые доступные аналоги и применяет ряд уникальных решений, основанных как на использовании искусственного интеллекта, так и на отраслевых уникальных решениях. Для нас очень ценно и важно показать связь математики, робототехники, искусственного интеллекта», — сказала журналистам председатель федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева на полях III Конгресса молодых ученых.Она подчеркнула, что в Центре приоритетно должна соблюдаться безопасность. О потенциале нового научного Центра также высказался глава «Росатома» Алексей Лихачев, посетивший объект, он отметил, что там создана техника «завтрашнего дня».

© ria.ru

© ria.ru

© ria.ru

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