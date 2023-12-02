В России выросло производство лососевой и осетровой икры

По оперативным данным Росстата, объем производства лососевой икры за три квартала 2023 года (январь-сентябрь) составил — 21,1 тыс. тонн, что в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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В 2023 году лососевая путина стала второй по объему вылова за всю историю наблюдений — 609 тыс. тонн. Практически весь объем идет на внутренний рынок.

При этом экспорт лососевой икры снизился: в январе-октябре за границу поставлено 125,2 тонн — на 46% меньше уровня 2022 года.Импорт лососевой икры в составил 30,3 тонн (-74% к уровню 2022 г.).

Россельхознадзор также фиксирует увеличение производства натуральной икры на фоне сокращения изготовления имитированной.

Лидерами по изготовлению натуральной лососевой икры, как и в прошлом году, остаются Камчатский край и Сахалинская область. На данные регионы приходится более 50% объема икры лососевых видов рыб от общего производства.

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Объем производства осетровой икры за три квартала 2023 г. составил — 36,2 тонны, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Экспорт осетровой икры в январе-октябре 2023 г. Снизился на 14% — до 2,4 тонны. Импорт осетровой икры уменьшился на 42% — до 9,7 тонн.

За три квартала объем производства осетровых рыб на отечественных рыборазводных заводах достиг 5,2 тыс. тонн рыбы — на 11% больше уровня аналогичного периода прошлого года. На рынке легально может продаваться только икра, которая добывается из осетровых, выращенных в заводских условиях (полученная экологическим методом «доения», после которого рыба не погибает).

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