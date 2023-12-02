Новые машины скорой помощи пополнили автопарк больниц Челябинской области

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По распоряжению правительства РФ медучреждения региона получили новые машины скорой медицинской помощи.

Автомобили марок УАЗ и ГАЗ пополнили автопарки городов Челябинской области.

Всего региону выделено 16 машин.

Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием и всем необходимым для оказания скорой медицинской помощи.

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