Продажи LADA в ноябре: рост по всем моделям

По итогам ноября 2023 года в России продано 36 054 LADA пассажирских и коммерческих моделей, что на 65,9% выше, чем в ноябре прошлого года.

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Всего за 11 месяцев в РФ официальные дилеры LADA продали 319 518 новых автомобилей, продемонстрировав рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом.

Стабильно высокий результат показывает LADA Vesta: в течение ноября продано 7 980 автомобилей. Всего с момента старта производства модели в марте продано 41 395 LADA Vesta нового поколения.

LADA Granta, самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 17 273 единиц. Это на 32,7% выше, чем в ноябре 2022 года.

NIVA Legend в ноябре разошлась в количестве в 4 973 автомобилей, что на 54,3% выше, чем в ноябре 2022 года. Продажи NIVA Travel в ноябре 2023 года составили 5175 автомобилей (+40,8% к результатам ноября прошлого года).

В ноябре продано также 505 коммерческих LADA, что на 43,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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