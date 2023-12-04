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Армия и Флот

Филиал ПАО «ОАК» — НАЗ «Сокол» выполнил ГОЗ

 © www.uacrussia.ru

Нижегородский авиационный завод «Сокол» успешно выполнил производственную программу 2023 года по капитальному ремонту и модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 в рамках гособоронзаказа. Самолеты в установленные сроки переданы Минобороны России и отправлены в места базирования.

Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31 обладает высокими летно-техническими характеристиками и способен успешно решать боевые задачи в современных условиях.

Модернизация и ремонт самолетов МиГ-31 является одним из основных направлений деятельности Нижегородского авиастроительного завода «Сокол».

"Модернизация направлена на дальнейшее совершенствование и развитие платформы МиГ-31, что позволяет успешно решать задачи на боевом дежурстве. Предприятие обладает необходимой производственной базой и компетенциями, чтобы в дальнейшем реализовывать программу модернизации парка этих машин", — сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

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Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...lial-pao-oak-naz-sokol-vypolnil-goz

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МиГ-31, НАЗ «Сокол»
  • Jorjio774 Jorjio774
    04.12.2314:51:03

    Лисья гончая ещё себя покажет.   

    #1273035
  • Нет аватара Serguei
    04.12.2318:53:02

    Все, наверное, модернизированы под «Кинжалы». Зачётная вещь!

    #1273064
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