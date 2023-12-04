ГТЛК поставила 25 автобусов для Волгограда, Астрахани и Курска

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ГТЛК помогает планомерно обновлять региональные парки городского пассажирского транспорта за счет поставок экологичной техники, работающей на газомоторном топливе.В понедельник компания передала в лизинг для Волгограда 6 автобусов VOLGABUS 5270G4 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, 11 автобусов 4298G4 поставлено для Астрахани и 8 таких же машин для Курска в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния.

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