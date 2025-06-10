В Астрахани завершили строительство танкера-химовоза «Азимут» проекта 00216М

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На класс РС завершилось строительство танкера-химовоза «Азимут» проекта 00216М. Комплект классификационных документов Регистра капитану судна Александру Золотовскому вручил директор Астраханского филиала РС Алексей Болдырев. Об этом сообщает Телеграм-канал РС.

Танкер-химовоз проекта 00216М предназначен для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов плотностью 0,7 — 1,015 т/куб. м без ограничения по температуре вспышки паров, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60 °C.

Судно построено на производственных мощностях АО «Астраханское судостроительное производственное объединение» по заказу компании «БМ Флот» под техническим наблюдением специалистов Астраханского филиала РС.

Танкер-химовоз проекта 00216М разработали конструкторы Невского ПКБ (входит в ОСК). Он предназначен для перевозки наливном сырой нефти и нефтепродуктов плотностью 0,7-1,015 т/м3 без ограничения по температуре вспышки паров, патоки и вредных жидких веществ, включая те, которые требуют подогрева до 60 °C.

Оснащено шестью грузовыми танками и двумя отстойными танками, общая вместимость которых достигает 8900 м³, в том числе грузовых танков около 8700 м³. Предусмотрена перевозка нефтепродуктов как в грузовых, так и в отстойных танках, при этом растительные масла могут перевозиться исключительно в грузовых танках. В одном рейсе может перевозить три вида грузов.

В отличие от аналогов, таких как танкеры-химовозы RST27, суда проекта 00216М обладают большей производительностью, способностью поддерживать более высокую температуру подогрева и осуществлять быструю разгрузку.

Танкер-химовоз оснащён двойным дном и двойными бортами, баком и ютом, тронком, кормовым расположением машинно-котельного отделения и надстройки. На судне установлены две поворотные винторулевые колонки (ВРК) и рулевая рубка от борта до борта.

Основные технические характеристики проекта 00216М:

Длина максимальная 141 м

Ширина 16,7 м

Высота борта 6 м

Осадка (в море / в реке) 4,6м 7900 т / 3,6 м 5300 т

Дедвейт (в море / в реке) 4,6м 7900 т / 3,6 м 5300 т

Автономность 15 суток

Мощность ГД 2×1200 кВт

Тип движителя ВРК

Скорость 10 узлов

Экипаж 12 человек

Районы и условия плавания:

Морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2;

Внутренние водные пути Европейской части РФ;

Волго-Донской и Волго-Балтийский водный путь;

Волго-Каспийский канал.

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