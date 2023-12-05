Завод OpenYard в Рязани начал серийное производство серверов

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В компании подчеркнули, что площадка на территории технопарка «Рязанский» уже работает в режиме полной загрузки.

Компания «Центр открытых разработок», которая выпускает серверы под брендом OpenYard, запустила массовое производство ИТ-оборудования на своем заводе в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Компания „Центр открытых разработок“ объявила о старте массового производства оборудования на собственном заводе, который расположен на территории технопарка „Рязанский“. Комплекс общей площадью свыше 8 тыс. кв. м обеспечивает производство полного цикла в объеме более 60 тыс. единиц серверной продукции в год».

Основная продукция — классические стоечные серверы Enterprise 19″ для ЦОД и высокопроизводительные серверы архитектуры OCP — 21″. Серверы работают на базе последних поколений процессорных решений архитектуры x86, поддерживают до 8 ТБ оперативной памяти и имеют до 80 (128) ядер и 160 (256) потоков.

О компании

В ноябре 2023 года компания OpenYard получила статус независимого производителя. Продуктовый портфель OpenYard включает в себя классические стоечные серверы для центров обработки данных и высокопроизводительные серверы открытой архитектуры.

Продукция OpenYard входит в реестр промышленной продукции Минпромторга.

В настоящее время компанией OpenYard владеет группа частных инвесторов. В конце октября 2023 года «Яндекс» и группа компаний «Ланит» объявили о выходе из совместного предприятия по производству серверов OpenYard, продав свои доли частным инвесторам.

Несмотря на это, новые владельцы выполнили обещание запустить производство до конца 2023 года. Осталось выполнить еще однообещание — занять около 10% рынка в 2024 году.

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