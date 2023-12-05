В Брянске открыто автомобильное движение по новому 270-метровому мосту через Десну

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Знаковое событие сегодня состоялось для всех жителей Брянска — для движения открыт Славянский мост. Этот объект транспортной инфраструктуры стал важной составляющей дороги-защитной дамбы «Брянск-I — Брянск-II». Новая магистраль, сданная в 2021 году, соединила два района Брянска — Володарский и Фокинский. А с открытием Славянского моста к ним присоединился ещё и Советский район. Объект возведён по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Строительство Славянского моста продолжалось почти три года. Первую сваю на объекте забили 1 апреля 2021 года.

Длина сооружения — 270 метров. Забито 1248 свай, возведено 12 опор, в том числе — три русловых, уложены 198 балок.

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