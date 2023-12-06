АО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва: развитие технологий

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва" освоена технология золочения микропроволоки из тугоплавких металлов.

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В рамках освоения технологии золочения в АО «РЕШЕТНЁВ» была создана производственная установка, которая позволяет работать с микропроволокой из тугоплавких металлов толщиной от 15 микрометров.

Тонкие металлические нити служат материалом для изготовления сетеполотна, из которого создаются крупногабаритные рефлекторы зонтичной конструкции для космических аппаратов. Благодаря использованию проволоки микронной толщины удаётся существенно снизить массу рефлекторов, а золотое покрытие обеспечивает их высокие радиотехнические характеристики.

В ходе пробных нанесений покрытия на образцы металлических нитей были определены оптимальные режимы работы оборудования, при которых достигается необходимое качество золочёной микропроволоки космического назначения.

Применение данной технологии позволит компании «РЕШЕТНЁВ» увеличить долю собственных работ в создании бортовых антенн для космических аппаратов, а также поставлять такую продукцию другим предприятиям отрасли.

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