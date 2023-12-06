Российская компания открыла приём заказов на футуристичный вездеход Terranica Expedition

© carsweek.ru

Компания Global Terranica выпустила новейший вездеход Expedition, который уже можно забронировать. В сентябре этот автомобиль показали на первых рендерах.

Вездеход Terranica Expedition получил футуристичный внешний вид, над которым поработало дизайнерско-конструкторское ателье Cardi.

Expedition построен на базе алюминиевой платформы, выполненной в форме лодки. Подобный каркас предусматривает возможность установки композитных панелей кузова. Машина оборудована подъемными дверями, передним и задним люками, а также трансформируемым салоном, который можно превратить в обеденную зону или спальню.

Гусеничному вездеходу Terranica Expedition досталась инновационная силовая установкой. Этот автомобиль может мгновенно создавать максимальный крутящий момент. Ему полагается пара электромоторов, чья пиковая мощность достигает 60 кВт. Также имеется генератор, заряжающий буферную батарею.На одном электричестве гибрид проедет около 70-100 км. Если подключатся два 150-литровых бака топлива и генератор, эта цифра вырастает до 1000 км. Вездеход весом 2,4 тонны спокойно перевозит до 600 кг груза и разгоняется до 70 км/ч.

Благодаря гусеницам, работающим на электроприводе, Expedition оказался маневреннее и проходимее аналогичных гусеничных вездеходов. При этом управление машиной осуществляется при помощи двух педалей и штурвала. Кроме того, вездеход способен разворачиваться на месте.

В настоящий момент Terranica Expedition проходит финальные испытания перед выходом на рынок. Серийное производство модели намечено на следующий год. Стоимость футуристичного вездехода в компании пока не раскрывают.

© carsweek.ru

https://terrani...com/expedition/

https://motor.r...-04-12-2023.htm

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