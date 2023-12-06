В Москве освоили производство новой модели газоанализатора

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Компания «Промприбор-Р», работающая на территории Москвы, наладила серийный выпуск компактного моногазового устройства для работы в труднодоступных местах и ограниченных пространствах.

С помощью данного вида оборудования можно держать под контролем взрывоопасные и токсичные пары и газы в воздухе рабочих зон. Благодаря этой технологии не возникает аварийных ситуаций и несчастных случаев на опасных производственных предприятиях и объектах сферы жилищно-коммунального комплекса.

Благодаря ударопрочному и пылевлагозащищенному корпусу можно использовать устройство в сложных условиях. Вскоре производитель планируют выпустить как минимум две тысячи этого устройства.Устройство «Альфа-1» может работать без остановки 20 часов подряд. Характеристики отечественного изделия не уступает аналогичным устройствам, которые произведены в других странах. В настоящий момент изделие проходит опытную эксплуатацию у основных партнеров производителя, добавили в пресс-службе.

По словам гендиректора компании Ивана Лебедева, данное изделие начали производить по запросам потребителей. Так, в прошлом году компания получила более 50 заявок от крупнейших промышленных предприятий, коммунальных служб и строительных компаний. Все они нуждались в надежном, но при этом в компактном приборе, который может легко поместиться в кармане.

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