Новосибирский производитель упаковки запустил новую линию

© minrpp.nso.ru

Новосибирская компания «Нео-Пак» запустила новую технологическую линию и пятую печатную машину.

Общая стоимость проекта составила 477 млн рублей, из которых 300 млн рублей было получено компанией в рамках целевого займа Фонда развития промышленности РФ по программе «Производительность труда», остальное — собственные средства компании.

Реализация этого проекта позволит увеличить производственные мощности на 25%, а также освоить новые продуктовые сегменты рынка и создать новые рабочие места.

Помимо карго-пакетов, это упаковка для продуктов с агрессивной и термической средой: майонез, кетчуп, жидкие корма для животных, джемы и детское питание. Кроме того, теперь предприятие может выпускать упаковку для кондитерских изделий из шоколада или с его содержанием (шоколадные батончики, шоколадные конфеты большого размера, вафли, печенье и рулеты в шоколаде, глазированные сырки).

Новая технологическая линия включает в себя пакетоделательную машину для пакетов с прорубной усиленной ручкой, флексопечатную машину SOMA OPTIMA, экструзионную трёхслойную линию для производства полиэтиленовой плёнки, бабинорезательную машину и комби-ламинатор COMEXI.

«Наличие пяти современных высокотехнологичных печатных машин позволяет нам выпускать упаковку и пакеты под любое содержимое, практически для всех секторов потребительского рынка и с оптимизмом смотреть вперёд», — заявил директор компании «Нео-Пак» Александр Ладан.

© minrpp.nso.ru

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