Первый в России завод OSB на российском оборудовании

Готовая плита OSB © neoparma.ru

Производство плит OSB стало доступно для российских лесозаготовителей.

В Пермском крае впервые в РФ создано компактное производство плит OSB полностью на отечественном оборудовании. Мощность линии 15 000 м3 готовой продукции в год.

Любой лесозаготовитель рано или поздно задумывается о том, как можно получить дополнительную прибыль от неликвидной древесины, растущей на арендованных делянках. Не каждый собственник лесного бизнеса может спокойно смотреть на то, как «не деловая» древесина закапывается в землю или отдаётся за бесценок на крупные перерабатывающие предприятия.

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) освоил производство небольших, от 15 000 до 60 000 м3 продукции в год, технологических линий для изготовления плит OSB. Сырьём для таких производств как раз и является то, что обычно не продаётся.

Цена самой маленькой линии «под ключ» от 300 млн. рублей. КРМЗ известен на российском рынке надёжностью и высоким качеством выпускаемой продукции. Оборудование полностью изготавливается в течение года, монтируется, производится пуско-наладка и обучение персонала.

Новая разработка даёт возможность максимально эффективно использовать имеющиеся лесные ресурсы.

Сырьё в виде круглых брёвен. © neoparma.ru

Режущие голови роторностружечного станка. © neoparma.ru

Процесс формирования ковра © neoparma.ru

Готовая плита OSB © neoparma.ru

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