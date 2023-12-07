Росатом создал уникальное оборудование для демонтажа промышленных объектов

Специалисты Росатома создали уникальное для российского рынка оборудование канатной резки, предназначенное для работ по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, а также промышленного демонтажа.

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Алмазная канатная машина разработана в целях импортозамещения в рамках НИОКР Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которая также является интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов.

Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих, а также сервисного обслуживания и диагностики. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы, проводятся ресурсные испытания.

Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил — возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. Электрические приводы и пневматическая система натяжения обеспечивают несравнимо больший ресурс, ремонтопригодность и производительность по сравнению с гидравлическими машинами. Алмазная канатная машина, разработанная в Росатоме, имеет автоматические электронные системы безопасности, просто и быстро монтируется на месте эксплуатации (направляющие стойки обеспечивают легкость регулирования настройки линии реза), имеет высокий пусковой момент и эффективность резки. В конструкции машины заложена программируемая электроника с расширенным функционалом для оператора. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под задачи и типоразмеры заказчика, а также оснащаться специальными аксессуарами и модулями.

«Разработка и изготовление опытного образца заняли около шести месяцев, это крайне сжатые сроки. Если бы проект был реализован вне контура Госкорпорации „Росатом“, это заняло бы более года. Мы планируем изготовить три опытных образца канатной алмазной пилы, провести испытания на радиационно загрязненном оборудовании, сезонные испытания в зимний период, после чего перейти к серийному производству алмазных канатных пил, но с учетом индивидуальных пожеланий заказчиков. Алмазные канатные пилы российского производства станут аналогом и выгодной альтернативой канатным пилам иностранных брендов, ушедших с рынка», — отметил директор по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО АО «ТВЭЛ» Эдуард Никитин.

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