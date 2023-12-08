1 декабря в Лысьве (Пермский край) открылся новый ФОК имени Сергея Увицкого

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Сергей Сергеевич был выдающимся спортсменом и тренером, воспитанником пермской школы киокушин. За свою спортивную карьеру он также стал многократным призером различных российских и международных турниров, был Чемпионом Европы, серебряным призером Чемпионата Японии. С 2020 года занимал должность генерального секретаря Федерации Киокушин России.

Он в числе первых отправился добровольцем в зону специальной военной операции в составе отряда РСБИ «СОЮЗ». В январе 2023 года Сергей Увицкий погиб в ходе выполнения боевой задачи. Ему был 41 год.

В этом комплексе будут воспитываться и тренироваться новые чемпионы. Единоборствами здесь смогут заниматься порядка 500 ребят, в том числе спортсмены по виду спорта «киокушин».

В спорткомплексе размещены четыре зала: для занятий боксом, ушу и карате, а также тренажерный и игровой. Объект оборудован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, здесь будут тренироваться теннисисты-колясочники. Также предусмотрены медицинский блок, комнаты для тренеров, раздевалки, душевые и санузлы.

www.perm.kp.ru/online/news/5570890/

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