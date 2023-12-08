В Норильске открыли новую ледовую арену

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Построенный объект для хоккея и катания построен по инициативе «Норникеля». Одной из основных идей стало создание условий для спорта и досуга жителей района Талнах. Технической особенностью проекта является применение самых современных систем кондиционирования и поддержки температуры намораживания льда. Они позволят эксплуатировать арену круглый год.

В честь открытия ледовой площадки вручили директору крытой ледовой площадки «Айсберг» Валерию Кустикову сертификат на приобретение светодиодного экрана, снаряжения и оборудования.

В феврале 2021 года между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем» заключено четырехстороннее соглашение о реализации комплексных мер социально-экономического развития города до 2024 года, а в декабре того же года правительство утвердило комплексный план социально-экономического развития, направленный в первую очередь на реновацию города, основой которой является строительство жилья. Объем финансирования проектов с 2021 по 2035 год составляет 120 миллиардов рублей, из которых средства «Норникеля» — 81,3 миллиарда рублей.

В тестовом режиме «Айсберг» начал работать с 27 октября. По словам сотрудников площадки, желающих покататься оказалось очень много, здесь также начались интенсивные тренировки хоккеистов и встречи «Ночной хоккейной лиги». Теперь проводятся по три проката в субботу и столько же в воскресенье, встречи по хоккею в среду и четверг, учебно-тренировочные занятия спортивной школы.

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