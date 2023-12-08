В посёлке Карымское Забайкальского края открылся новый спорткомплекс

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8 декабря в посёлке Карымское Забайкальского края состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного при финансовой поддержке ОАО «РЖД».

Общая площадь построенного двухэтажного здания — 1500 кв. м. Здесь размещены залы для занятий единоборствами, силовых тренировок, командных игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, раздевалки, кабинет первой медицинской помощи. Помещения укомплектованы тренажерами, спортивным инвентарем.

Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 80 человек.

Всего на строительство спортивного объекта было направлено более 187 млн рублей, в том числе 24 млн рублей — благотворительная помощь ОАО «РЖД».

В послке Карымское расположена одна из ключевых узловых станций Восточного полигона ОАО «РЖД». Предприятия Забайкальской железной дороги для населенного пункта являются градообразующими. Компания «РЖД» постоянно содействует улучшению социальных условий в поселке. В частности, в рамках реализации программы строительства технологического жилья в 2019 и 2022 годах здесь были сданы два 27-квартирных жилых дома для железнодорожников и их семей. Кроме того, на условиях государственно-частного софинансирования правительства региона и ОАО «РЖД» в 2015 году здесь был построен детский сад на 240 мест, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

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