Муниципалитеты Кубани получили 47 школьных автобусов

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В города и районы края передали 23 автобуса модели ПАЗ и 24 — модели ГАЗ. Новая техника оснащена необходимыми средствами безопасности, в том числе тахографами и системой ГЛОНАСС. Средства выделили из федерального бюджета.

Всего за пять лет школы Краснодарского края получили 979 школьных автобусов. Их закупили по краевой госпрограмме «Развитие образования», а также за счет федерального бюджета и в рамках благотворительной помощи. В этом учебном году 73,7 тыс. учащихся подвозят на занятия на 1380 школьных автобусах

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