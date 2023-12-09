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Производство

На бывшем заводе «Вольво» в Калуге запустили тестовую сборку автомобилей «Урал»

 © mashnews.ru

На изъятых у «Вольво» площадях 8 декабря состоялся тестовый запуск линии по сборке автомобилей «Урал» с модернизированным шасси 6×4.

Как сообщили в Правительстве Калужской области, официальное открытие производства на заводе «АМО» должно «состояться на днях, идут последние приготовления».

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Источник: https://mashnews.ru/na-byivshem-zav...tovuyu-sborku-avtomobilej-ural.html

машиностроение, Калужская область
  • Нет аватара tumanov79
    09.12.2310:34:04

    Круто!   

    #1273505
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      09.12.2310:40:31

      УРАЛ есть УРАЛ. Мощь и красота. Жаль, что мало выпускают.

      У нас, когда первый Урал на Витиме в партию пришёл, у народа челюсть отвисала, когда он по метровому снегу пёр.

      Отредактировано: Сергей Котенко~10:45 09.12.23
      #1273506
      • Нет аватара termometrix
        09.12.2310:59:28

        Жаль, что мало выпускают.

        УРАЛ все-таки тяжеловес, но предприятие реально может увеличить выпуск минимум в два раза, до более чем 20 тысяч экземпляров в год.

        Отредактировано: termometrix~11:43 09.12.23
        #1273510
  • Jorjio774 Jorjio774
    09.12.2310:50:29

    Красотень. Давай Урал, дави на газ.   

    #1273507
  • Нет аватара termometrix
    09.12.2310:56:18

    Отличная новость!

    В настоящее время российский рынок остро нуждается в новых грузовых автомобилях.

    Особенно от отечественных производителей.Очень хорошо, что «Урал» наращивает мощности и, надеюсь, объемы производства.

    #1273509
  • Jorjio774 Jorjio774
    09.12.2312:07:35

    Почитал про эту площадку, говорят, что через год там собираются производить Китайцев. Но, хотелось бы, что-бы там обосновалось дополнительное сброчное Урала.

    #1273515
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