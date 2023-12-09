На бывшем заводе «Вольво» в Калуге запустили тестовую сборку автомобилей «Урал»

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На изъятых у «Вольво» площадях 8 декабря состоялся тестовый запуск линии по сборке автомобилей «Урал» с модернизированным шасси 6×4.

Как сообщили в Правительстве Калужской области, официальное открытие производства на заводе «АМО» должно «состояться на днях, идут последние приготовления».

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