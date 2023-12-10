В Ярославской области расширяют производство антиадгезионных плёнок и бумаг

© gradnews.ru

6 декабря на предприятии «Диазоний» в Переславле-Залесском Ярославской области была запущена новая линия по производству антиадгезионных (силиконизированных) плёнок и бумаг.

Эти материалы широко используются в различных отраслях, таких как автомобилестроение, медицина, строительство, пищевая промышленность, полиграфия и реклама. Они также необходимы для создания композитов по нанотехнологии в авиакосмической отрасли.

Благодаря новому оборудованию в следующем году объём производства антиадгезионных пленок и бумаг возрастёт на 30%, что позволит увеличить выпуск до 120 млн квадратных метров. При этом важное внимание уделяется условиям труда и повышению квалификации сотрудников. В коллективе предприятия работает более 180 человек.

Новая линия производства не только позволит увеличить объёмы и улучшить качество продукции, но и сократит сроки выполнения заказов. Кроме антиадгезионных пленок и бумаг, компания также производит фоторезисты и ленту-спутник для микроэлектроники. Все эти материалы имеют большой спрос в России, Белоруссии и Казахстане. Генеральный директор предприятия, Алексей Баталов, отметил, что в последние два года «Диазоний» активно развивает сотрудничество с отечественными и китайскими партнёрами, и в ближайшей перспективе планируется запуск ещё одной партии нового оборудования, что потребует расширения производственных и складских площадей.

Антиадгезионное покрытие предназначено для того, чтобы предотвратить налипание на поверхности нежелательных веществ, включая краски, клеевые составы, полимеры и многое другое. Силиконизированная плёнка используется как антиадгезионный материал для защиты липких поверхностей материалов с нанесённым клеевым слоем.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.