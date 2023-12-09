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Спортивные объекты

Самый большой ледовый дворец в мире «СКА Арена» открылся в Санкт-Петербурге

 © cdn.spbdnevnik.ru

Она стала самым большим ледовым дворцом в мире. «СКА Арена» способна вместить 22,4 тыс человек на хоккейных матчах.

Первым официальным соревнованием на ней стал Матч звезд КХЛ, который проходит 9-10 декабря в Петербурге.

Стоимость объекта составила 60 млрд руб.Общая площадь «СКА Арены» — 182,3 тыс. кв. м.

Торжественное открытие Ледового Дворца началось с живого исполнения государственного гимна России в исполнении заслуженного артиста России, оперного певца Ильдара Абдразакова.

 © im5.ezgif.com

 © img.sportsdaily.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/TwouTRGeZjY

 © im5.ezgif.com

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Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/v-p...burge-ofitsialno-otkrylas-ska-arena

спортивные объекты, Санкт-Петербург
  • Нет аватара olegger1970
    09.12.2318:03:03

    Я хоть и болельщик «Спартака», но очень рад что в стране строятся такие дворцы спорта.

    #1273534
    • Нет аватара termometrix
      09.12.2318:09:55

      Очень рад что в стране строятся такие дворцы спорта.

      Чем больше подобных объектов-тем лучше!

      Арена — замечательный подарок всем нашим соотечественникам перед праздниками!

      Поздравляю всех!

      #1273535
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