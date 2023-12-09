Самый большой ледовый дворец в мире «СКА Арена» открылся в Санкт-Петербурге

© cdn.spbdnevnik.ru

Она стала самым большим ледовым дворцом в мире. «СКА Арена» способна вместить 22,4 тыс человек на хоккейных матчах.

Первым официальным соревнованием на ней стал Матч звезд КХЛ, который проходит 9-10 декабря в Петербурге.

Стоимость объекта составила 60 млрд руб.Общая площадь «СКА Арены» — 182,3 тыс. кв. м.

Торжественное открытие Ледового Дворца началось с живого исполнения государственного гимна России в исполнении заслуженного артиста России, оперного певца Ильдара Абдразакова.

© im5.ezgif.com

© img.sportsdaily.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/TwouTRGeZjY

© im5.ezgif.com

Новость посвящается всем участникам Специальной военной операции и Вооруженным Силам России- Гордость Отечества!

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.