Самый большой ледовый дворец в мире «СКА Арена» открылся в Санкт-Петербурге
Она стала самым большим ледовым дворцом в мире. «СКА Арена» способна вместить 22,4 тыс человек на хоккейных матчах.
Первым официальным соревнованием на ней стал Матч звезд КХЛ, который проходит 9-10 декабря в Петербурге.
Стоимость объекта составила 60 млрд руб.Общая площадь «СКА Арены» — 182,3 тыс. кв. м.
Торжественное открытие Ледового Дворца началось с живого исполнения государственного гимна России в исполнении заслуженного артиста России, оперного певца Ильдара Абдразакова.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/TwouTRGeZjY
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09.12.2318:03:03
09.12.2318:09:55