В Алтайском крае при поддержке ФРП модернизировали производство резиновых технических изделий

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Завод «Барнаул РТИ» закупил современное оборудование и внедрил систему бережливого производства, что позволит нарастить после выхода на проектную мощность ежегодный выпуск резиновых смесей в 1,7 раза в натуральном выражении, прорезиненных тканей — в 8,7 раза, технической пластины — более чем в 15 раз.

Общие инвестиции в проект превысили 160 млн рублей, из которых 121 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Производительность труда».

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«Реализация инвестиционного проекта с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности позволила создать новые рабочие места, оптимизировать производственные процессы и повысить производительность труда на 30%. При этом Барнаульский завод резинотехнических изделий не только обновил парк оборудования, но и внедрил передовые технологии, предусматривающие использование новейших видов сырья и материалов. Кроме того, ассортимент продукции дополнили новыми, востребованными на рынке изделиями», — рассказала генеральный директор ООО «Барнаул РТИ» Валентина Симошкевич.

Резиновые смеси нужны для производства рукавов высокого давления, используемых для транспортировки специальных гидравлических и моторных жидкостей, жидкого топлива, лакокрасочных материалов и других жидкостей под давлением. Прорезиненная ткань требуется при изготовлении мягких контейнеров для морских и железнодорожных перевозок грузов, различных деталей для автомобилей, трамваев и троллейбусов, костюмов химической защиты. Техническая пластина используется при выпуске настилов для производственных помещений, для защиты металлических поверхностей от коррозии и воздействия агрессивных сред, изоляции конструкций от погодных аномалий и низких температур.

В результате реализации проекта ежегодный выпуск резиновых смесей после выхода на проектную мощность увеличится с 250 до 436 тонн, прорезиненных тканей — с 26 до 225 тыс. кв. м, технической пластины — с 7 до 111 тонн.

Основными заказчиками готовой продукции станут предприятия авиастроения, судостроения, машиностроения и производители спецодежды. Среди потребителей — предприятия, входящие в холдинг «Вертолеты России», ОАК, ОСК, Госкорпорацию «Ростех», а также компания «Сварог» и корпорация «Росхимзащита».

По данным компании, на российском рынке наблюдается дефицит прорезиненных тканей и резиновых смесей, который удовлетворяется преимущественно за счет поставок из Китая и Европы. Увеличение производства позволит снизить импорт этой продукции с 42% до 18%.

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