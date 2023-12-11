АЭС «Аккую»: контрольная сборка реактора

Специалисты «Аккую Нуклеар» установили в проектное положение все внутрикорпусные детали, чтобы проверить соответствие оборудования требованиям безопасной и надежной эксплуатации. В собранном виде вес реактора составил более 600 т.

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С помощью полярного крана внутри корпуса реактора разместили крупногабаритное оборудование: внутрикорпусную шахту, в которой будет находиться активная зона реактора, выгородку, предназначенную для дистанцирования тепловыделяющих сборок (ТВС) и ограничения воздействия нейтронного излучения на корпус, а также блок защитных труб, фиксирующий ТВС в проектном положении.

На заключительном этапе был смонтирован верхний блок с крышкой для последующей установки систем управления и защиты, датчиков внутриреакторного контроля. Специалисты проверили на совместимость основные элементы реактора, а также подтвердили соответствие фактических размеров оборудования проектным требованиям. В собранном виде длина реактора — 19,3 м, диаметр — 4,8 м.

«Контрольная сборка реактора — один из ключевых этапов при сооружении энергоблока. Эта операция необходима для подтверждения соответствия собранного реактора всем техническим требованиям. Каждый этап — важная часть многоступенчатого процесса ввода в эксплуатацию блока № 1. До загрузки ядерного топлива сборка реактора производится дважды. Сейчас мы завершили первую проверку собираемости. Далее последует загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок для моделирования геометрии активной зоны. Вторая контрольная сборка будет проведена непосредственно перед холодно-горячей обкаткой реакторной установки», — сообщил Сергей Буцких, директор строящейся АЭС, первый заместитель генерального директора «Аккую Нуклеар».

© strana-rosatom.ru

© strana-rosatom.ru

© strana-rosatom.ru

© strana-rosatom.ru

© strana-rosatom.ru

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