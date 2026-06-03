Турецкая АЭС «Аккую» получила оборудование для последнего, четвёртого блока
На строительную площадку доставлены четыре парогенератора. Их изготовили на заводе «Атоммаш» в Волгодонске, а затем отправили морским путём — расстояние от России до Турции составило около 3 тысяч километров. После разгрузки судна оборудование перевезли на самоходных колёсных платформах на временный склад.
Как отметили в Росатом, эти парогенераторы — часть огромного объёма техники, которую «Росатом» поставил для четырёх энергоблоков. Всего — более 7 тысяч тонн. Самые важные позиции: четыре корпуса реакторов новейшего поколения ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов. Всё это оборудование рассчитано на весь срок службы станции.
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