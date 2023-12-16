Фрегат «Адмирал Касатонов» прошёл модернизацию под ракеты «Циркон»

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Модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» Северного флота (СФ) России под гиперзвуковые ракеты «Циркон» завершена в ноябре. Об этом сообщил командир корабля, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан.

«Загрузили боевые ракеты — четыре изделия. Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», — сказал военный.

Серия фрегатов, несущих гиперзвуковые ракеты «Циркон», будет состоять из десяти кораблей, включая уже существующие.

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