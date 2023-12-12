Мощности отечественного производства: запуск первого завода стальных анкеров

ООО "ВсВ"

В Москве запущен первый завод по производству стальных анкеров — ключевого элемента для крепления тяжелого оборудования и строительных конструкций. Компания ООО «ВсВ», основанная в 2019 году, уже успела зарекомендовать себя как производителя высококачественной продукции, полностью отвечающей современнымстандартам.

Благодаря использованию современных технологий и тщательно подобранному оборудованию, анкеры от ООО «ВсВ» обеспечивают надёжное крепление и долговечность строительных объектов. Новое производство включает в себя пять цехов: штамповки, высадки, накатки и нарезки, сборки и фасовки. Этот проект стал возможен благодаря поддержке Фонда «Московский инновационный кластер» и программе импортозамещения.

ООО «ВсВ» — стал первым заводом по производству анкеров на территории Российской Федерациии стран СНГ, который представляется наглядным и ярким примером импортозамещения. В статье отражено, как всё начиналось, и к чему приводят смелые решения.

Впервые новые технологичные крепления начали использовать в 1927 году в США. В Россию же анкеры пришли намного позже. Еще несколько лет назад главным поставщиком была Европа. А сегодня единственным производителем анкерного крепежа в России, который полностью соответствует требованиям строительной отрасли России, акцентируясь на высоком качестве продукта, выступает ООО «ВсВ».

Как всё начиналось?

Компания ООО «ВсВ» была основана в 2019 году Владиславом Козловым. Проект поддержан грантом Фонда «Московский инновационный кластер» по программе импортозамещения. Ключевая цель - производство креплений высочайшего качества и надежности.

Как всё работает?

Процесс создания стальных анкеров отличается своей уникальностью. Каждый его этап имеет свои особенности и требует наличия специализированного оборудования, которое необходимо выбирать с особой тщательностью. С уходом иностранных поставщиков самым сложным аспектом в производстве этого продукта в России стал поиск и закупка сырья.

Для дальнейшего развития производства стальных анкеров компанией намечены две фундаментальные задачи. Во-первых, стабилизировать работу по закупке сырья. Во-вторых, продолжать исследования: как других видов анкеров, так и с точки зрения расширения размерного ряда уже выпускаемых. Сейчас есть две линейки — коммерческие анкеры и профессиональные, которые выпускаются под брендом Graf.

Благодаря тщательному анализу европейского, китайского и российского рынков производства анкеров, Владислав Козлов, директор ООО «ВсВ» получил богатый опыт и развил свою экспертность в вопросах производства продукта. Именно это позволило компании за год произвести более 50 млн анкеров высокого качества.

Первый отечественный завод стальных анкеров посетил и сам президент Фасадного Союза Сергей Владимирович Алёхин.

Сергей Владимирович впервые встретился с Владиславом Козловым на МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2023. И вначале не поверил, что анкеры можно производить самостоятельно, без импортного посредника, так как это очень сложный тип крепежей. После чего и принял решение посетить завод ООО «ВсВ».

После визита Сергей Алёхин высказался:

«Эмоции исключительно положительные! Как минимум от того, что оно есть и РАБОТАЕТ! Мне 20 лет говорили, что это невозможно. А задачи и мелкие проблемы они решат. И будут у нас на фасадах замечательные отечественные стальные анкера и отечественные пластиковые с отечественными распорными стальными элементами!»

Полный цикл производства стальных анкеров: от идеи до готового продукта

Завод ООО «ВсВ» — это яркий пример успешного развития отечественной промышленности. В последние годы в России активно развивается строительство, что требует качественных и надежных материалов. Одним из таких материалов и являются стальные анкеры — ключевые элементы для крепления тяжёлых строительных конструкций.

Прежде всего, стоит отметить, что анкеры представляют собой многокомпонентные изделия, которые изготавливаются из высокопрочной стали. Они используются для крепления конструкций из железобетона, металлических каркасов и других тяжелых элементов.

Производство анкеров начинается с разработки концепции и проектирования. Затем следует этап закупки сырья — стали, которая должна соответствовать определенным стандартам качества и прочности. После чего начинается сам процесс производства.

Он состоит из нескольких основных этапов:

1. Обработка стали — на этом этапе металл подвергается механической обработке, чтобы получить калиброванную проволоку для будущих анкеров.

2. Холодная высадка и накатка — данные процессы формирует форму и резьбу шпильки.

3. Штамповка — данная операция формирует форму гильзы анкера.

4.Сборка — формирование многокомпонентного анкера происходит на автоматической линии.

Таким образом, производство стальных анкеров демонстрирует рост и развитие, обеспечивая строительную сферу высококачественной и надежной продукцией. А использование современного оборудования и технологических инноваций в производстве успешно удовлетворяет потребности рынка.

Можно сделать вывод, что компания ООО «ВсВ» имеет большой потенциал и перспективы, а значит, пора ознакомиться с продукцией и её возможностями.

Дальнейшее развитие российского производства стальных анкеров будет способствовать укреплению строительной отрасли, повышению качества строительных работ и обеспечению безопасности конструкций.

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