В Ленобласти заработало производство авторезины Ikon Tyres

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В Ленинградской области заработало производство авторезины Ikon Tyres. Это тот же Nokian Tyres, но отечественный, при этом на прежних технологиях. Новое имя компания получила после сделки по продаже финского концерна в марте этого года.

На предприятии с гордостью заявляют, что зимний и летний сезоны 2024 станут первыми, когда производство шин будет полностью вестись под брендом Ikon. Изменилось и название модельного ряда. Зимние и летние премиальные линейки получили единое имя Ikon Autograph. Средний ценовой сегмент в данный момент производится под именем Ikon Norman, но в будущем станет Ikon Character.

Неизменными остались технологии и оборудование. Все это досталось новым владельцам, как и особый двойной контроль качества: визуальный и автоматизированный.

© lentv24.ru

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