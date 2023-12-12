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Производство

В Ленобласти заработало производство авторезины Ikon Tyres

 © lentv24.ru

В Ленинградской области заработало производство авторезины Ikon Tyres. Это тот же Nokian Tyres, но отечественный, при этом на прежних технологиях. Новое имя компания получила после сделки по продаже финского концерна в марте этого года.

На предприятии с гордостью заявляют, что зимний и летний сезоны 2024 станут первыми, когда производство шин будет полностью вестись под брендом Ikon. Изменилось и название модельного ряда. Зимние и летние премиальные линейки получили единое имя Ikon Autograph. Средний ценовой сегмент в данный момент производится под именем Ikon Norman, но в будущем станет Ikon Character.

Неизменными остались технологии и оборудование. Все это досталось новым владельцам, как и особый двойной контроль качества: визуальный и автоматизированный.

 © lentv24.ru

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Источник: https://lentv24.ru/v-lenoblasti-zar...izvodstvo-avtoreziny-ikon-tyres.htm

Ленинградская область, импортозамещение
  • Clausson Clausson
    12.12.2315:41:24

    Хорошая резина, но какую ценовую политику они выберут? Останутся такими же неадекватно дорогими?

    И второй вопрос к производителю: думают ли что-то делать с чрезмерно мягкими и чувствительными к ударам боковинам?

    #1273692
    • alex4spb alex4spb
      12.12.2317:39:51

      Хорошая резина, но какую ценовую политику они выберут? Останутся такими же неадекватно дорогими?
      дык, на рынке сейчас не густо — с чего бы им цены снижать?

      хотя конечно не мешало бы!

      #1273700
      • Нет аватара siberia2012
        13.12.2313:39:39

        цены снижать

        «Было время и цены снижали», Высоцкий. Так вот «было», больше такого не будет, мы ж при капитализме живём. Тем более перманентный кризис на долгие годы во всём мире. А резина хорошая. Стоит и летняя и зимняя. Правда ещё nokian, но Made in Russia.

        Отредактировано: siberia2012~13:40 13.12.23
        #1273767
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