Строительство пассажирского судна «Андрей Дубенский» проекта А45-90.2 для Красноярского края

Современное пассажирское судно «Андрей Дубенский» — первый из двух теплоходов проекта А45-90.2, заказанных для Красноярского края.

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Строительство судов проекта А45-90.2 ведется в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе.

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Что касается второго теплохода проекта, «Виктор Астафьев», то для него продолжается формирование корпуса.

Закладку «Андрея Дубенского» с заводским номером 716 произвели 31 июля 2020 года, «Виктора Астафьева» (№ 717) — ровно через год, 30 июля 2021 года.

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Проект пассажирских судов был создан в «Агат Дизайн бюро». Длина каждого составит 98,2 м, ширина — 14,6 м. Они будут вмещать по 245 пассажиров и 41 члена экипажа. На борту расположатся 71 каюта, включая 7 класса люкс, ресторан, тренажерный комплекс с сауной, кафе-бар, а между тремя палубами предусмотрены лифты.

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Теплоходы смогут следовать по Енисею с максимальной скоростью в 25 км/ч, они будут оснащены станциями спутниковой связи и Wi-Fi. «Дубенский» и «Астафьев» рассчитаны на 15 суток автономного плавания. До причалов пассажиры будут добираться при помощи быстроходных катеров, размещенных на судах.

© dela.ru

© dela.ru

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