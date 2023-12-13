39 новых грузовых локомотивов пополнили парк Свердловской магистрали

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39 новых грузовых локомотивов поступило на Свердловскую железную дорогу в 2023 году, сообщает пресс-служба магистрали.

«25 магистральных тепловозов новой модификации 2ТЭ25Км направлены в локомотивное депо Войновка. Эти более мощные в сравнении с тепловозами предыдущих серий локомотивы используются для вывоза нефтехимических грузов с севера УрФО — на направлении Коротчаево — Сургут — Тобольск — Войновка. Общий парк таких машин на Свердловской железной дороге уже насчитывает более 40 единиц», — говорится в сообщении.

Депо Пермь-Сортировочная усилено 13 мощными магистральными электровозами 3ЭС6 «Синара». Локомотивы данной модификации (с дополнительной бустерной секцией) применяются для вождения грузовых поездов весом более 7 тыс. тонн на главном ходу Транссиба, в том числе по участкам со сложным профилем пути в предгорьях Урала.В то же депо Пермь-Сортировочная в этом году поставлен маневровый тепловоз ТЭМ14. Он оснащён двумя силовыми установками, что даёт возможность более гибко использовать полезную мощность в зависимости от выполняемых задач и соответственно повышать эффективность маневровой, вывозной работы на станциях.

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