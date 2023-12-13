Ростех поставил последнюю партию БМП-3 и БТР-МДМ по госконтракту 2023 года

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«Курганмашзавод» дочерней «Высокоточки» отгрузил Минобороны финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по госконтрактам 2023 года.

Сейчас предприятие продолжает изготавливать боевые машины пехоты в рамках обязательств по дополнительным объемам. Для этого оно модернизирует производственные мощности и расширяет штат.

Напомним, что объемы производства легкой бронетехники на «Курганмашзаводе» выросли в несколько раз. В частности, в сентябре был закрыт годовой контракт на ремонт «троек».

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