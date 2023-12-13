Геодезический прибор «Швабе»: современные российские технологии

В число экспонатов выставки, организованной в рамках III Конгресса молодых ученых, вошел электронный тахеометр производства Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.

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Изделие применяется при решении широкого ряда геодезических и инженерных задач.

Тахеометр 6Та2 предназначен для составления крупномасштабных топографических планов и карт застроенных и строящихся территорий. Например, с его помощью можно получить картину рельефа участка. При этом средняя квадратическая погрешность измерения вертикального и горизонтального углов не превысит двух угловых секунд.

Прибор оснащен зрительной трубой с 30-кратным увеличением. Он способен работать до 20 часов без подзарядки при температуре от -20 до +50 градусов Цельсия.

«При помощи нашего электронного тахеометра можно производить съемку ландшафта с максимально точными результатами. Необходимые вычисления прибор делает автоматически, в отличие от оптических моделей. Сегодня такие устройства — базовый инструмент при проведении инженерно-строительных и землеустроительных работ. Подчеркну, что на российском рынке тахеометры производства нашего предприятия не имеют отечественных аналогов и являются полноценной заменой импортной продукции», — отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Выставка современных российских технологий проходила в Сочи. Разработка Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова была расположена в составе экспозиции Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).

В этом году УОМЗ совместно с УМНОЦ реализовал проект, направленный на снижение производственных издержек и расширение номенклатуры изделий линейки геодезической продукции.

Также при участии Уральского межрегионального научно-образовательного центра была модернизирована неонатальная медтехника предприятия: открытая реанимационная система «ОРС-BONO» и инфракрасный обогреватель «Лучистое тепло — BONO». Проект позволил унифицировать компонентную базу и функциональные блоки изделий, снизив долю материалов и комплектующих иностранного производства. Кроме того, удалось повысить технологичность производства и минимизировать влияние человеческого фактора.

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