На СЗ «Сибремфлот» заложена баржа-площадка проекта RDB 66.68МА

На судостроительном заводе «Сибремфлот» (Новосибирская область) прошла церемония закладки аппарельной несамоходной баржи-площадки проекта RDB 66.68МА.

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Основными отличиями новой баржи от несамоходных барж-площадок проекта 66.68М является наличие аппарели (площадка для заезда и съезда техники), а также усиленная палуба.

Основные характеристики баржи проекта RDB 66.68МА: Длина по ЛГВЛ 90,2 м Ширина В 14,5 м Высота борта H 4,5 м Осадка Тгр 2,7 м Грузоподъемность 2500 т Размеры грузовой палубы 12,0×73,9 м

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