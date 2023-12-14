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Судостроение и судоходство

На СЗ «Сибремфлот» заложена баржа-площадка проекта RDB 66.68МА

На судостроительном заводе «Сибремфлот» (Новосибирская область) прошла церемония закладки аппарельной несамоходной баржи-площадки проекта RDB 66.68МА.

 © www.korabel.ru

Основными отличиями новой баржи от несамоходных барж-площадок проекта 66.68М является наличие аппарели (площадка для заезда и съезда техники), а также усиленная палуба.

Основные характеристики баржи проекта RDB 66.68МА:
Длина по ЛГВЛ 90,2 м
Ширина В 14,5 м
Высота борта H 4,5 м
Осадка Тгр 2,7 м
Грузоподъемность 2500 т
Размеры грузовой палубы 12,0×73,9 м

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._66_68ma_sostoyalas_v_odin_den.html

Сибремфлот, Новосибирская область, баржа, RDB 66.68МА
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