В Кирове открыта новая школа

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Здание построено в рамках Президентского нацпроекта «Образование».

В школе расположено 16 кабинетов для начальной школы, кабинеты иностранного языка, игровые комнаты, библиотеку, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, столовую и пищеблок, кабинеты логопеда и психолога.

Сейчас в школе № 53 учатся 1350 детей в две смены, работают 53 педагога. В новом корпусе будут обучаться 646 школьников начальных классов (21 класс).

Ввод в эксплуатацию нового корпуса школы № 53 позволит сократить число учащихся второй смены, появятся дополнительные места для школьников, а новое оборудование поможет реализовывать программы дополнительного образования для младших классов. Также в новом корпусе можно будет организовать процесс инклюзивного обучения детей.

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