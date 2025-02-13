В Кирове открылся новый физкультурно-оздоровительный центр

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В Кирове в микрорайоне Озерки открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. На площади более двух тысяч квадратных метров расположены спортивные и тренажерные залы.

Боксеры, футболисты, гимнасты, их тренеры, а также местные жители — главные участники открытия нового физкультурно-оздоровительного центра. Комплекс возводили что называется спортивными темпами. Два этажа построили меньше, чем за год. Появление объекта стало возможным благодаря проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

© gorodkirov.ru

Большая тренажерная и зал для единоборств, а также медицинские кабинеты, раздевалки с душевыми, просторные тренерские и, главное, новое современное оборудование. Здесь созданы все условия для тренировок и проведения массовых спортивных праздников.

© kirovpravda.ru

Отдельная гордость — просторный спортивный зал. Мягкое покрытие и доступность спортивного инвентаря. Все сделано для комфорта и безопасности.

Тренировочный процесс для юных спортсменов с первого дня здесь не останавливается ни на минуту.

© kirovpravda.ru

Заниматься здесь могут одновременно более 100 человек. Причем не только дети, но и взрослые. Многие спортсмены уже оценили новые возможности спорт центра.

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