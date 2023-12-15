На СЗ «АСПО» состоялась закладка плавучего дока «Владимир Емельянов» проекта 24012

На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (Астраханская область) состоялась закладка передаточного плавучего дока «Владимир Емельянов» проекта 24012 грузоподъемностью 25000 тонн.

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Работы выполняются в рамках заключенного контракта с судостроительным заводом «Северная верфь» по внутризаводской кооперации между предприятиями АО «ОСК». Технический проект разработан ЦМКБ «Алмаз».

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Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений (размерами до 250×48 м, массой до 25000 т), подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части. Кроме того, выполнение внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями.

Основные характеристики плавдока проекта 24012: Длина максимальная 189,6 м; Длина по стапель-палубе 177,6 м Ширина 62,0 м Высота понтона до стапель-палубы 7,0 м Грузоподъемность 25 000 т Предельная глубина погружения 20,64 м Экипаж 21 человек

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