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Судостроение и судоходство

На СЗ «АСПО» состоялась закладка плавучего дока «Владимир Емельянов» проекта 24012

На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (Астраханская область) состоялась закладка передаточного плавучего дока «Владимир Емельянов» проекта 24012 грузоподъемностью 25000 тонн.

 © korabel.ru

Работы выполняются в рамках заключенного контракта с судостроительным заводом «Северная верфь» по внутризаводской кооперации между предприятиями АО «ОСК». Технический проект разработан ЦМКБ «Алмаз».

 © paluba.media

Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений (размерами до 250×48 м, массой до 25000 т), подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части. Кроме того, выполнение внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями.

Основные характеристики плавдока проекта 24012:
Длина максимальная 189,6 м;
Длина по стапель-палубе 177,6 м
Ширина 62,0 м
Высота понтона до стапель-палубы 7,0 м
Грузоподъемность 25 000 т
Предельная глубина погружения 20,64 м
Экипаж 21 человек

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...mozhet_severu_postroit_plavdok.html

АСПО, Астраханская область, плавучий док, 24012
  • Нет аватара WohaAhow
    16.12.2310:40:39

    А никто не знает, а как его из Астрахани в С.-Петербург доставят?

    #1274000
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