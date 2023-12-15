На СЗ «АСПО» состоялась закладка плавучего дока «Владимир Емельянов» проекта 24012
На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (Астраханская область) состоялась закладка передаточного плавучего дока «Владимир Емельянов» проекта 24012 грузоподъемностью 25000 тонн.
Работы выполняются в рамках заключенного контракта с судостроительным заводом «Северная верфь» по внутризаводской кооперации между предприятиями АО «ОСК». Технический проект разработан ЦМКБ «Алмаз».
Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений (размерами до 250×48 м, массой до 25000 т), подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части. Кроме того, выполнение внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями.
|Основные характеристики плавдока проекта 24012:
|Длина максимальная
|189,6 м;
|Длина по стапель-палубе
|177,6 м
|Ширина
|62,0 м
|Высота понтона до стапель-палубы
|7,0 м
|Грузоподъемность
|25 000 т
|Предельная глубина погружения
|20,64 м
|Экипаж
|21 человек
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16.12.2310:40:39