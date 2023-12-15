Ход строительства нового моста в Новосибирске

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Строительство четвертого моста через Обь — крупнейший инфраструктурный проект. Новая современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками исключит светофоры и обеспечит непрерывность транспортных потоков. Помимо самого моста, масштабные работы развернуты по обеим сторонам реки Обь. Так, левобережная развязка включает в себя 25 съездов, путепровод тоннельного типа под Транссибирской магистралью, семь эстакад и четыре надземных пешеходных перехода. Протяженность дорожного полотна, которое будет уложено на всех элементах развязки, составляет более 9 км. Это самое масштабное инженерное сооружение данного типа на территории России.

По прогнозам, пропускная способность четвертого моста через Обь составит почти 70 тыс. автомобилей в сутки.

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