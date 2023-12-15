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Ход строительства нового моста в Новосибирске

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/zmOlW70w5fE

Строительство четвертого моста через Обь — крупнейший инфраструктурный проект. Новая современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками исключит светофоры и обеспечит непрерывность транспортных потоков. Помимо самого моста, масштабные работы развернуты по обеим сторонам реки Обь. Так, левобережная развязка включает в себя 25 съездов, путепровод тоннельного типа под Транссибирской магистралью, семь эстакад и четыре надземных пешеходных перехода. Протяженность дорожного полотна, которое будет уложено на всех элементах развязки, составляет более 9 км. Это самое масштабное инженерное сооружение данного типа на территории России.

По прогнозам, пропускная способность четвертого моста через Обь составит почти 70 тыс. автомобилей в сутки.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zmO...D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%92%D0%98%D0%A1

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строительство
  • Нет аватара termometrix
    15.12.2312:42:43

    В Новосибирске сдачу четвертого моста через Обь перенесли на конец 2024 года.

    #1273924
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      15.12.2321:55:11

      Есть к сожалению проблемы со строительством — строители подкачали    

      #1273968
      • Нет аватара termometrix
        15.12.2322:11:16

        Надеюсь,что все проблемы будут решены.Препятствия к завершению моста носят чисто бюрократический характер.При хорошей организации процесса все могло быть готово уже в этом году.

        #1273972
    • Нет аватара Argonaft
      16.12.2308:32:16

      Ничего, достроят!

      Это вам не Подольский мост в Киеве и не Берлинский аэропорт!   

      #1273996
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