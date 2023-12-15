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В Алтайском крае на предприятии «Барнаул РТИ» состоялось открытие каландрового цеха.

На увеличение объемов производства Барнаульский завод резиновых технических изделий направил 160 млн руб.

На эти средства на промплощадке открыт новый цех. Предприятие планирует увеличить выпуск прорезиненной ткани в восемь раз, технической пластины — более, чем в 15 раз.

«Растет спрос на резинотехнические изделия как в гражданской, так и в оборонной промышленности. Прорезиненная ткань используется, например, при производстве мягких контейнеров для транспортировки грузов или спасательного оборудования. Потребности увеличиваются в том числе и с точки зрения необходимости импортозамещения продукции, которая раньше поставляли из-за рубежа», — пояснили в правительстве региона.

Завод — основной производитель резиновых технических изделий в регионах Сибири и Дальнего Востока. Большая часть продукции имеет оборонное назначение.

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