РВСН перевооружили еще один полк под Оренбургом на комплекс «Авангард»

© tass.ru

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение очередного полка Ясненского соединения на комплекс «Авангард». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Оренбургской области в преддверии дня РВСН завершены работы по перевооружению очередного полка Ясненского соединения PBCH на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая непосредственно сооружения боевого стартового комплекса и места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава подготовлена. На предоставленном военным ведомством видео межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку.

В интервью газете «Красная звезда » командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев объяснил, что выбор Ясненского соединения для перевооружение на эти комплексы обусловлен тем, что восточное Оренбуржье надежно укрыто в самой глубине России от средств воздушного нападения, а также для развертывания «Авангардов» использовалась инфраструктура ракетных полков, ранее оснащенных комплексом, поэтапно выводимым из эксплуатации, что существенно снижало время и затраты. «Экспериментальная отработка ракетного комплекса «Аванград» проводилась здесь же, в восточном Оренбуржье. При этом частично задействовалась существующая инфраструктура позиционного района Ясненского соединения, в том числе шахтные пусковые установки, оборудование технической позиции. Таким образом, после завершения государственных испытаний отработанные опытные образцы были введены в эксплуатацию и на их основе было продолжено развертывание ракетного комплекса в целом», — рассказал командующий изданию .

РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, которые находятся в постоянной готовности. Свою историю войска ведут с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками и образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.