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Новые заводы и цеха

В Нижнем Новгороде запустили новое производство алкилэтаноламинов мощностью 15 тысяч тонн

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Компания Монамин (входит в группу компаний Синтез ОКА) выпускает МДЭА и ДМЭА.

Объём инвестиций в проект составил 2,8 млрд руб.

Промышленности нужны современные сорбенты для очистки природного и технологических газов от кислых примесей, а также для решения задач декарбонизации.

Объект реализован в рамках Федерального проекта «Развитие производства новых материалов».Задача — нарастить объём производства и среднетоннажной химической продукции к 2030 году на 70% по сравнению с 2020 годом.

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Источник: https://t.me/sdelanounas_ru/33663

новое производство, химическая промышленность, Нижегородская область
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