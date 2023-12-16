В Нижнем Новгороде запустили новое производство алкилэтаноламинов мощностью 15 тысяч тонн
Компания Монамин (входит в группу компаний Синтез ОКА) выпускает МДЭА и ДМЭА.
Объём инвестиций в проект составил 2,8 млрд руб.
Промышленности нужны современные сорбенты для очистки природного и технологических газов от кислых примесей, а также для решения задач декарбонизации.
Объект реализован в рамках Федерального проекта «Развитие производства новых материалов».Задача — нарастить объём производства и среднетоннажной химической продукции к 2030 году на 70% по сравнению с 2020 годом.
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Источник: https://t.me/sdelanounas_ru/33663