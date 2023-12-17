На Ставрополье освоили производство пеллет из древесины

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Предприятие ООО Н-Павловское развивает новое направление деятельности — производство пеллет из древесины и кукурузной кочерыжки.

Компания расширила производство, установив новую линию по измельчению кукурузной кочерыжки, которая остается после крупорушки и отделения зерен.

Предприятие закупило гранулятор российского производства, который прессует полученную стружку, и фасовочную линию для пакетов разного объема. В смену расфасовывается 4 тонны пеллет.

© t.me

Кукурузные кочерыжки, которые лежат в основе технологии, экологические чистые и даже полезные. Такие пеллеты можно давать домашним грызунам как добавку к корму. Кроме того, продукт подходит для розжига или в качестве наполнителя для лотка питомца, например кошки.

© t.me

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