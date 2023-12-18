ГРПЗ: производство новых зарядных станций для электротранспорта

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) «Концерна Радиоэлектронные технологии» начал в городе Касимове Рязанской области серийный выпуск зарядных станций «ФОРА» нового поколения для электромобилей и электробусов.

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Общие инвестиции в проект превысили 400 млн рублей, из которых 277 млн рублей предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

На Касимовском приборном заводе (филиал ГРПЗ) запустили серийное производство трех новых моделей электрозарядных станций. Настенная станция с переменным током предназначена для зарядки одного электромобиля за 8 часов. С помощью станции с постоянным током можно будет одновременно пополнить аккумуляторы двух электромобилей в течение 30-90 минут. Для мегаполисов будут выпускать ультрабыстрые зарядные станции для электробусов и электрического грузового транспорта, на которых зарядка аккумулятора занимает 24 минуты.

Благодаря поддержке Фонда развития промышленности реализация этого проекта позволит предприятию увеличить долю выпускаемой высокотехнологичной гражданской продукции на 15%.

«Ростех решает стратегическую задачу по созданию отечественной зарядной инфраструктуры для комфортного использования в нашей стране электрического транспорта. Сегодня электрозарядные станции Госкорпорации установлены в 23 российских городах — от Мурманска до Сочи, от Москвы до Владивостока. В этом году КРЭТ благодаря софинансированию ФРП начал серийный выпуск новых моделей электрозарядных станций с одним из самых высоких уровней локализации на российском рынке. Концерн намерен ежегодно выпускать до 230 новых ЭЗС разного типа», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Срок службы электрозарядных станций составляет 10 лет, они могут работать при температуре от -30 °С до +45 °С. Они выполнены в уличном антивандальном исполнении, оснащены системами принудительной вентиляции и пожаротушения, блокировкой от несанкционированного доступа. Дополнительно предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль целостности изоляции и блокировка кабеля в режиме «зарядка» с помощью электромагнитного замка.

Еще одно преимущество — система удаленного мониторинга и управления сетью зарядных станций, которая позволяет контролировать устройства в режиме реального времени, собирать и анализировать статистику их работы, отключать в автоматическом или ручном режиме. Для зарядки легковых электромобилей предусмотрена онлайн-идентификация пользователя с помощью карты радиочастотной идентификации (RFID) или мобильного приложения.

В рамках утвержденного Правительством России пилотного эксперимента по созданию инфраструктуры для электротранспорта предусмотрено размещение электрозарядных станций на придорожных территориях и автомобильных парковках в 40 российских регионах, в том числе вдоль востребованной автомагистрали М-4 «Дон» и строящейся трассы М-12 «Россия».

Благодаря реализации проекта на предприятии создано 30 дополнительных рабочих мест.

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