Предприятие из Санкт-Петербурга по производству сварочной проволоки

В 2021 году в Санкт-Петербурге открылся Завод сварочных материалов DEKA , основная продукция производства — полированная сварочная проволока.

© deka-svarka.ru

Хотим рассказать немного про историю компании. Компании DEKA более 14 лет работает на рынке сварочных материалов. Все эти годы компания занималась импортом сварочной проволоки и расходных материалов, стремительно развивалась, занимая лидирующие позиции в этом сфере. Бренд DEKA стал узнаваемым и является сегодня одним из лидеров российского рынка с широкой сетью складов по всей стране. Открытие завода по производству сварочной проволоки стало логическим продолжением в развитии компании ДЕКА. Открытие завода в Санкт-Петербурге позволило производить продукцию для внутреннего потребления, локализовать бизнес, создать новые рабочие места, налоговые отчисления, также это открывает перспективу экспорта продукции в другие страны, — все это делает экономику страны устойчивее и стабильнее. Открытие собственного предприятия на территории России позволило компании ДЕКА масштабировать компанию, получить более устойчивую позицию на рынке, диверсифицировать риски из-за стремительно меняющихся условий, снизить зависимость от иностранных партнеров. Известность и высокое качество продукции бренда DEKA сыграло на руку собственной продукции, а большое количество партнеров по всей России и в ближайшем зарубежье позволило быстро настроить каналы сбыта полированной проволоки DEKA.

© deka-svarka.ru

Одним из приоритетов при создании завода по изготовлению полированной проволоки был тот фактор, что завод сварочных материалов ДЕКА является экологически чистым и безвредным для сотрудников производством. В технологических процессах не используются вредные вещества, такие как медный купорос, серная кислота и прочие, что исключает болезни и риски, связанные с работой на вредных производствах. Во всем мире происходит постепенный отказ от таких технологий, в том числе от производства омедненной сварочной проволоки, это улучшает экологию, а также снижает процент легочных и сопутствующих заболеваний работников предприятий.

© deka-svarka.ru

Основная продукция завода — это полированная сварочная проволока. Это универсальная стальная проволока сплошного сечения, которая может применяться во всех пространственных положениях и имеет широкий температурный диапазон использования. Основное отличие полированной проволоки от омедненной — уменьшение вреда для здоровья сварщиков, потому как при работе с омедненной проволокой происходит процесс испарения вредных паров меди. Также полированная проволока имеет ряд других преимуществ: специальное покрытие защищает поверхность от коррозии, обеспечивает равномерную подачу проволоки, стабильное горение дуги и отсутствие разбрызгивания, а также позволяет значительно увеличить срок службы контактных наконечников и элементов сварочного полуавтомата. Использование в технологическом процессе специального химического состава повышает токопроводность проволоки, снижает затраты энергии, необходимой для сварки, и улучшает механические характеристики сварных швов. Многоступенчатая система контроля качества, внедренная на предприятии, позволяет производить надежный и востребованный на рынке продукт.

© deka-svarka.ru

Проволока DEKA прошла сертификацию «Национального агентства контроля сварки» и «Российского морского регистра судоходства», что подтверждается соответствующими сертификатами, и может применяться для сварочных работ в следующих областях: судостроение и судоремонт, конструкции стальных мостов, подъемно-транспортное оборудование, котельное оборудование, газовое оборудование, нефтегазодобывающее оборудование, металлургическое оборудование, оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств; горнодобывающее оборудование, оборудование для транспортировки опасных грузов, строительные конструкции. Полированная проволока изготавливается из российского сырья в соответствии с ГОСТ 2246-70.

© deka-svarka.ru

В 2023 году завод сварочных материалов ДЕКА переехал на новую производственную площадку в город Всеволожск, Ленинградская область и получил финансирование от Фонда Развития Промышленности на расширение и модернизацию производственных мощностей. Завод сварочных материалов ДЕКА соответствует требованиям международного стандарта системы менеджмента качества, что подтверждает сертификат ИСО 9001:2015.

© deka-svarka.ru

В планах компании расширение производства и удвоение производственных мощностей в 2024 году и значительное расширение ассортимента, помимо проволоки СВ-08Г2С, будет производиться проволока из других марок стали, таких как CВ-08ГА, CВ-10НМА в разных диаметрах и намотках. Стоит отметить, что возможности оборудования на заводе позволяют изготавливать продукцию по специальному заказу по техническим требованиям клиентов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.