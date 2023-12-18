Предприятие из Санкт-Петербурга по производству сварочной проволоки
В 2021 году в Санкт-Петербурге открылся Завод сварочных материалов DEKA, основная продукция производства — полированная сварочная проволока.
Хотим рассказать немного про историю компании. Компании DEKA более 14 лет работает на рынке сварочных материалов. Все эти годы компания занималась импортом сварочной проволоки и расходных материалов, стремительно развивалась, занимая лидирующие позиции в этом сфере. Бренд DEKA стал узнаваемым и является сегодня одним из лидеров российского рынка с широкой сетью складов по всей стране. Открытие завода по производству сварочной проволоки стало логическим продолжением в развитии компании ДЕКА. Открытие завода в Санкт-Петербурге позволило производить продукцию для внутреннего потребления, локализовать бизнес, создать новые рабочие места, налоговые отчисления, также это открывает перспективу экспорта продукции в другие страны, — все это делает экономику страны устойчивее и стабильнее. Открытие собственного предприятия на территории России позволило компании ДЕКА масштабировать компанию, получить более устойчивую позицию на рынке, диверсифицировать риски из-за стремительно меняющихся условий, снизить зависимость от иностранных партнеров. Известность и высокое качество продукции бренда DEKA сыграло на руку собственной продукции, а большое количество партнеров по всей России и в ближайшем зарубежье позволило быстро настроить каналы сбыта полированной проволоки DEKA.
Одним из приоритетов при создании завода по изготовлению полированной проволоки был тот фактор, что завод сварочных материалов ДЕКА является экологически чистым и безвредным для сотрудников производством. В технологических процессах не используются вредные вещества, такие как медный купорос, серная кислота и прочие, что исключает болезни и риски, связанные с работой на вредных производствах. Во всем мире происходит постепенный отказ от таких технологий, в том числе от производства омедненной сварочной проволоки, это улучшает экологию, а также снижает процент легочных и сопутствующих заболеваний работников предприятий.
Основная продукция завода — это полированная сварочная проволока. Это универсальная стальная проволока сплошного сечения, которая может применяться во всех пространственных положениях и имеет широкий температурный диапазон использования. Основное отличие полированной проволоки от омедненной — уменьшение вреда для здоровья сварщиков, потому как при работе с омедненной проволокой происходит процесс испарения вредных паров меди. Также полированная проволока имеет ряд других преимуществ: специальное покрытие защищает поверхность от коррозии, обеспечивает равномерную подачу проволоки, стабильное горение дуги и отсутствие разбрызгивания, а также позволяет значительно увеличить срок службы контактных наконечников и элементов сварочного полуавтомата. Использование в технологическом процессе специального химического состава повышает токопроводность проволоки, снижает затраты энергии, необходимой для сварки, и улучшает механические характеристики сварных швов. Многоступенчатая система контроля качества, внедренная на предприятии, позволяет производить надежный и востребованный на рынке продукт.
Проволока DEKA прошла сертификацию «Национального агентства контроля сварки» и «Российского морского регистра судоходства», что подтверждается соответствующими сертификатами, и может применяться для сварочных работ в следующих областях: судостроение и судоремонт, конструкции стальных мостов, подъемно-транспортное оборудование, котельное оборудование, газовое оборудование, нефтегазодобывающее оборудование, металлургическое оборудование, оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств; горнодобывающее оборудование, оборудование для транспортировки опасных грузов, строительные конструкции. Полированная проволока изготавливается из российского сырья в соответствии с ГОСТ 2246-70.
В 2023 году завод сварочных материалов ДЕКА переехал на новую производственную площадку в город Всеволожск, Ленинградская область и получил финансирование от Фонда Развития Промышленности на расширение и модернизацию производственных мощностей. Завод сварочных материалов ДЕКА соответствует требованиям международного стандарта системы менеджмента качества, что подтверждает сертификат ИСО 9001:2015.
В планах компании расширение производства и удвоение производственных мощностей в 2024 году и значительное расширение ассортимента, помимо проволоки СВ-08Г2С, будет производиться проволока из других марок стали, таких как CВ-08ГА, CВ-10НМА в разных диаметрах и намотках. Стоит отметить, что возможности оборудования на заводе позволяют изготавливать продукцию по специальному заказу по техническим требованиям клиентов.
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18.12.2317:32:20